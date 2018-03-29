В зоне АТО оживились боевики: нарушали "Минск"

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 28 марта — боевики 54 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных Сил Украины (27 числа террористы 32 раза открывали огонь — Ред.), никто из наших бойцов не пострадал.

Противник, в частности, применял запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на Донецком направлении враг из 122-мм артиллерии вел огонь по позициям в Широкино, а из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП — по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово.

Также 82-мм минометы террористы применили вблизи Водяного и Песков, из гранатометов различных систем атаковали защитников последнего населенного пункта, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино и Талаковки.

Кроме того, злоумышленники из крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям у Марьинки, из стрелкового оружия — в районе шахты "Бутовка" и Новомихайловки.

На Луганском направлении из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов враги обстреляли позиции вблизи Катериновки. По позициям в Счастье боевики применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее в столице Беларуси Минске представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о полном и бессрочном прекращении огня в охваченной военным конфликтом части востока Украины с 5 марта.