"Из шахты вылез или загорел?" В Сети вволю посмеялись над видеообращением чернокожего террориста "ДНР"

В сети нещадно высмеяли видеоролик с участием темнокожего боевика из группировки "ДНР", угрожающего "бандеровцам" и "американским империалистам".

Запись была опубликован на странице "Фосфорная Горловка" в сервисе микроблогов Twitter.

"В донецкий психоневрологический диспансер провели интернет, после чего в сеть попало "видеообращение коренного жителя Донбасса к американским империалистам". Срочно вызывайте санитаров!", - так саркастически был подписан видеоролик.

Пользователи соцсети вволю посмеялись над выступлением боевика в комментариях.

"Он из шахты вылез или загорел? То, что мозга нет – очевидно", - сыронизировала пользовательница Saida.

"Он когда-то мыло уронил, а в окружении братушек-скрепоносцев боится нагнуться и поднять. Четвертый год так и ходит немытым", − поглумился пользователь Шкварки News.

"Кандитат в "перзиденты" днр лнр от великой "державы", Еб...ь колотить, Все, наверное", − попытался довести ситуацию до абсурда пользователь Алексей Швец.‏

"Народ, кто разбирается в народах Донбасса - подскажите, пожалуйста - это шахтёр или тракторист?", − поиздевался над российской и "ДНРовской" пропагандой пользователь Zug Zwang‏.

"Этот клоун-афродончанин и на митингах толкает подобные речи. В ютубе есть видео с ним", - прокомментировал ситуацию пользователь Paso Doble.

"Кстати, если не ошибаюсь, этот клоун непосредственный источник фейка про "негров НАТО на БТРах" - мелькало видео с ним на БТРе с российским, вроде, флагом, но у публики чуть в мозгах все перемешалось", - подытожил пользователь Йо Луганда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли фото главарей "ДНР" в парадной форме.