Боевики "ЛНР" заявили о задержании двух бойцов ВСУ

Боевики "ЛНР" заявили о задержании в серой зоне на Донбассе бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"26 мая, двое сбежавших с позиций вооружённых бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР", — приводит РИА "Новости" слова официального представителя Минобороны ЛНР Андрея Марочко.

Напомним, ранее сообщалось, что под Широкино украинский морпех сбежал к боевикам.