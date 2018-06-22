"Сначала Киркоров и Лепс, а за ними – танки": Мухарский – о саботировании украинизации и чем это грозит

22 июня 2018, 18:59

По словам Мухарского, украинизация нужна, чтобы люди чувствовали себя в украинском поле, чтобы звучала украинская речь, украинская песня.

Мухарский заявил о необходимости украинизации.

Донбасс – в особенности, оккупированные территории – необходимо украинизировать.

С таким заявлением выступил писатель, актер, певец, телеведущий, известный также под псевдонимом Орест Лютый, Антон Мухарский во время чата на "Главреде".

"Наша "партия и правительство" занимаются оружием, армией (и это тоже очень важно), но при этом не делает никаких шагов по украинизации этих территорий, которые номинально являются Украиной, но, по сути, ею не являются", – заявил он.

По его словам, украинизация нужна, чтобы люди чувствовали себя в украинском поле, чтобы звучала украинская речь, украинская песня.

"Иногда привожу такой пример. Представьте себе ресторан, где сидят люди. Кто-то постоянно подходит и заказывает музыку: шансон, Григорий Лепс, Михаил Круг. И сидят украинцы, которые периодически подходят и просят: "А поставьте нам ВВ". А им отвечают: "Знаете что, ребята, посидите-ка пока в сторонке". И весь зал понимает, кто заказывает музыку. Так вот, музыку в нашей стране до сих пор заказывает "русскоязычное население" через своих адептов, которые сидят на радиостанциях, телевизионных каналах и т.д., и тихонько саботируют выполнение закона о квотах на украинскую музыку", – считает он.

При этом Мухарский признает, что украинской музыки, безусловно, стало звучать больше. "Но "партия и правительство" почти ничего не делают в гуманитарном контексте, чтобы нарабатывать новый гуманитарный продукт, который будет интересен большим слоям населения", – добавил он.

В частности, по его мнению, очень мало делается в кино и книгоиздательстве: "Разработан проект, который вообще не рассматривается – о меценатстве, когда частные лица могли бы поддерживать, например, художников украинского направления. Сделаны какие-то сдвиги в области книги, но этого недостаточно. То есть механизмов нет механизмов государственной поддержки действительно нужных актуальных и интересных художественных проектов".

"Я рассуждаю с точки зрения человека, который работает на культурном фронте. И мне как "бойцу культурного фронта" не хватает государственного понимания важности этих инструментов. Ведь танки не заходят на территорию, где сначала не промыты мозги населения. Перед танками приходит Филипп Киркоров, группа "Любэ", Григорий Лепс, а затем – Гиркин с автоматом. И он говорит: "Здесь – русская земля. Здесь русские песни поют". Этот принцип "сначала промывка мозгов, потом – танки" Россией отработанный хорошо. И он действует", – заявил Мухарский.

Ранее сообщалось, что скандально известный шоумен Антин Мухарский, который из-за проблем с экс-супругой Снежаной Егоровой попросил политического убежища в Европе, приехал в Киев на "Книжный Арсенал" со своей новой книгой. Также артист собирался на "Книжном арсенале" презентовать свой сборник романтически-эротических песен "Розовые усы".

Напомним, в марте украинская радиостанция заплатила рекордный штраф за нарушение языковых квот.

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Донбасс Антин Мухарский украинизация языковые квоты
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