"Манипуляции командования". На фронте укомплектованность бригад ВСУ менее 50% — журналист

На фронте на сегодняшний день укомплектованность бригад ВСУ ниже 50%, сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его данным, на передовой нередко рота в 40 человек, или батальон, в котором 200 бойцов, держат фронт в 10–11 километров.

В своей статье на zn.ua он отмечает, что на бумаге цифры укомплектованности выше, однако цифрами военное командование манипулирует.

При этом в боевые подразделения нередко зачисляют вспомогательный персонал, который находится на базе, либо прикомандировывают на время военнослужащих из других тыловых частей.

"То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Численность прикомандированных в пехоте на первой линии может достигать до 50% от состава подразделения", — пишет журналист.

Он добавил, что некомплект изначально заложен руководством ВСУ в самой структуре армии. Причем максимальная численность ВСУ по закону — 250 тысяч человек, фактическая — 230, а штатная численность — свыше 330 тысяч.

Отметим, что в штабе ООС уже опровергли информацию о том, что части ВСУ в районе ООС укомплектованы менее чем на 50%.

"Военные части в составе Объединенных сил укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану Операции объединенных сил", — говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в Facebook.

По данным штаба, соотношение с противником по численности и по боевому потенциалу остается на стороне Объединенных сил.

Напомним, ранее волонтер рассказал, что убивает боевой дух на передовой в АТО.