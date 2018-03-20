"Пох*изм руководства в тылу". Волонтер рассказал, что убивает боевой дух на передовой в АТО

Уже длительное время бойцы 1-го батальона 54-й бригады ВСУ не могут получить положенное вознаграждение за уничтожение личного состава и техники российских наемников на Донбассе, сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Он рассказал, что 2 марта со стороны террористов расположенных в районе города Калиново начался обстрел передовых позиций 54-й бригады, расположенных в поселке Троицкое. После нанесения огневого сил АТО было уничтожено здание с личным составом противника и вражеский БМП. По его данным, в уничтожении личного состава и бронированной техники террористов принимали непосредственное участие бойцы 1-го батальона 54-й бригады, что и было соответственно оформлено в бумагах и доложено наверх.

Мысягин рассказал, что всех отличившихся похвалило командование бригады, а руководство обещало, что участники этой блестящей операции будут награждены и отмечены денежной премией за уничтожение вражеской техники.

"Время прошло, документы собрали, оформили все как положено, описали все подробности боя — кто участвовал, кто за что отвечал — и подали весь этот пакет документов на сектор.

А сектор по какой-то непонятной причине уперся и не пропускает эти документы дальше. И все. ТОЧКА. ПРИЕХАЛИ.

Сектор просто отказался пропускать документы дальше.

Отличившиеся в этой боевой операции остаются без наград и денежной премии, которую им обязаны выплатить.

По какой причине сектор отказывается пропускать документы дальше — непонятно", — добавил волонтер в Facebook.

"Знаете, что убивает боевой дух в нашей армии? Полный пох#изм в военном руководстве в тылу! Вот именно это бесит и убивает на корню все", — резюмировал Мысягин.

Он также выложил фото и видео, на которых зафиксировано точное попадание и уничтожение здания и БМП террористов.

Напомним, ранее волонтер Семен Кабакаев рассказал о реалиях захваченной части Донбасса.