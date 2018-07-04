Рубан "напросился" в список боевиков "ДНР" на обмен пленными

Подозреваемый в осуществлении террористических против первых лиц украинского государства Владимир Рубан, руководитель штаба общественной организации "Офицерский корпус", передал "омбудсмену" группировки боевиков "ДНР" Дарье Морозовой прощение о включении себя в списки на обмен пленными.

С таким заявлением в среду, 4 июля, выступил его адвокат Валентин Рыбин, сообщает "Громадське".

Напомним, что Владимиру Рубану и внефракционному нардепу Надежде Савченко украинские правоохранители инкриминируют подготовку террористических актов в центре Киева.