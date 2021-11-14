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"А скоро Новый год": житель Сум "сдался" и выбросил на помойку прошлогоднюю елку

14 ноября 2021, 17:44

Елка на свалке за полтора месяца до праздника повеселила пользователей Сети.

В Сумах мужчина выбросил прошлогоднюю елку в ноябре / фейсбук Богдана Лагутинского

На днях в Сумах житель дома на улице Ивана Сирка обнаружил возле мусорного бака изрядно "уставшую" новогоднюю елку. Пользователи соцсетей предположили, что владелец елки выкинул ее под покровом ночи, чтобы соседи не смеялись.

Фотографию с пожелтевшей елкой поделился в своем фейсбуке местный житель Богдан Лагутинский. "Кто-то сдался. До Нового года елка не достояла совсем немного", – шутливо подписал автор свое фото.

Еще один сдался – это хаотичный флешмоб на постсоветском пространстве, в котором автоматически принимают участие владельцы елок, которые выбрасывают их через несколько месяцев после Нового года, наверное, чтобы продлить ощущение праздника.

Увиденное изрядно развеселило пользователей Сети и они принялись активно комментировать увиденное:

  • Слабак.
  • Можно за иглами отследить, откуда несли.
  • У кого-то сдали нервы.
  • А скоро Новый год.
  • Красавчик, но чуть не дождался.

Ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники

На новогодне-рождественские праздники Украина, скорее всего, будет находиться в "красной" зоне карантина из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким мнением поделилась эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и фиксируется значительная нагрузка на медицинскую систему. "Поэтому, я думаю, что к новогодним праздникам это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", – высказалась эпидемиолог.

viber
новогодняя елка новости Сум Новый год 2022
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