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"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса

20 сентября 2020, 21:07

Чиновник рассказал о днях, проведенных в больнице.

коронавирус
Мэр Немирова рассказал, как боролся с вирусом / Фото pixabay.com

Мэр украинского горда Немиров поведал о том, как боролся с опасным китайским коронавирусом. Свое время болезни чиновник назвал "адом".

Об этом сообщил сам городской глава на своей Facebook-странице.

Его с женой госпитализировали в Винницкую центральную районную больницу с воспалением легких. Из-за переполненных палат положили супругов в педиатрическое отделение. По словам Качура, из окна они каждый день наблюдали поток машин "скорой", которые привозили новых пациентов. Он отметил, что это большая нагрузка на врачей. Потому медики не могут уделить всем достаточно времени.

"Есть общенациональные правила по карантину и многие их нарушает. Они же вынуждены работать с последствиями этих нарушений", - написал мэр.

Как Качур рассказал 33 каналу, они с женой Ириной провели в больнице 16 дней.

"После такого весь скепсис о коронавирусе исчезает, потому что здесь - ад на земле", - отметил он и добавил, что борьба с коронавирусом в стране только начинается - об этом свидетельствует статистика.

Мэр Немирова поделился, что у его супруги изначально были симптомы Covid-19, но тесты показывали негативный результат. Его самого врачи сначала лечили от простуды, а оказалось, что был коронавирус.

Коронавирус в Украине

коронавирус Немиров мэр ОГА Винницкая область
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