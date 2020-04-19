Списки из сотен имен: стало известно о подготовке нового обмена пленными

На Донбассе прошел новый обмен пленными / @president.gov.ua

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о подготовке нового обмена пленными.

По его словам, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе передала список из 200 человек для возвращения на контролируемую территорию.

В интервью Сегодня он подчеркнул, что этот вопрос планируется обсудить в среду, 22 апреля.

"Переговоры относительно дальнейших этапов обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из около 200 человек, которых мы требуем вернуть", - добавил Резников.

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Напомним, во время очередного обмена пленными, который состоялся 16 апреля, четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину.

По словам одного из мужчин, раньше он воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.