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"Аллах акбар!": в Харькове мужчина с криками атаковал здание ОГА

21 ноября 2020, 19:17

Буйного гражданина задержали сотрудники полиции.

Мужчина с криками "Аллах акбар!" атаковал здание областной администрации / Фото: скриншот из видео

В Харькове 21 ноября местный житель под стенами здания Харьковской ОГА кричал "Аллах акбар!" и бил стекла в окнах муниципального здания.

Как сообщили в полиции Харьковской области, об инциденте в силовые структуры заявили очевидцы.

Журналисты поинтересовались, поступало ли в полицию сообщение о мужчине, который кричал "Аллах акбар!" и бил окна здания ОГА. Правоохранители отметили: "Да, было".

"Был вызов, приехали, лицо было на месте, его задержали. Проводятся следственные действия", - добавили в полиции.

По словам очевидцев происшествия, во время атаки мужчина был явно не в себе и крушил все вокруг обломком шифера.

Читайте такжеВ Харькове украинский режиссер умер после избиения"Только что неадекват, под крики „Аллах акбар!", труханул окна ХОГА. Его догнали и задержали шесть полицейских", — сообщили очевидцы.

В видео можно рассмотреть, как парень с криками несколько раз подряд пытается разбить стекло в разных дверях Харьковской областной государственной администрации тяжелым предметом. При этом одно из стекол уже повреждено.

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