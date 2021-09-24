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Аналитик объяснил, кто и почему совершил покушение на Шефира

24 сентября 2021, 01:03
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Если стреляют в машину чиновника, то точно знают, что он сидит на заднем сидении. В данном случае либо действовал идиот, либо это предупреждение.

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Сергей Шефир мог взять на себя или какие-то обязательства, или же требовать чего-то от бизнеса, считает Кочетков / УНИАН

Покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира является предупреждением, поскольку он является доверенным лицом главы государства и общается с олигархами, с крупным бизнесом и решает проблемы, связанные с ними. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, в Украине сейчас хватает людей, которые профессионально владеют оружием.

"И если люди стреляют в машину человека, который имеет отношение к власти, то точно знают, что он сидит на заднем сидении и никоим образом не может сидеть за рулем. То есть когда стреляют в водителя, а не в пассажира-чиновника, это, скорее всего, или какой-то не в своем уме идиот, которого обычно сразу ловят, или же это предупреждение", - отметил Кочетков.

Он считает, что поводом для таких действий могут быть какие-то нерешенные бизнес-вопросы.

"Кто-то пообещал решение проблем, что-то не удалось, а деньги за решение уже ушли. И если деньги заплачены, а договоренность не выполнена, то именно тогда в Украине стреляют. А вот остановка закона таким образом - полный бред", - добавил эксперт.

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При этом Кочетков считает, что данное покушение вряд ли было предупреждением самому президенту. По его словам, если бы "передавали привет" Зеленскому, то это делали бы не через ближайших помощников, которые занимаются деловыми вопросами, а через более публичного человека, которого "не жалко".

"То есть в таком случае под обстрел мог попасть, например, Арахамия или Корниенко или кто-то другой из парламентской тусовки", - отметил Кочетков.

Читайте такжеСвидетели-грибники, гильзы и сходство с "делом Окуевой": в МВД сообщили детали покушения на Шефира"Российского следа" в покушении на Шефира тоже скорее всего нет, так как помощник Зеленского не занимался зарубежным направлением.

"Общаясь с крупным бизнесом, Шефир мог взять на себя или какие-то обязательства, или же требовать чего-то от бизнеса и этим его предупредили - стрельбой выразили свое несогласие", - резюмировал политический аналитик.

Обстрел авто Сергея Шефира – что известно:

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Водитель авто получил три пули и был госпитализирован. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает покушение на своего первого помощника Сергея Шефира проявлением слабости. Он обещает "сильный ответ" на такие действия.

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