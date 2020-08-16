Герус разъяснил конфликт с журналисткой на курорте в Турции

Андрей Герус рассказал об инциденте в Турции / Униан

Народный депутат от Слуги народа Андрей Герус озвучил детали конфликта, который накануне произошел у него с журналисткой Украина 24, когда съемочная группа телеканала попыталась снять его отдых у Турции.

"Сегодня на побережье турецкой Анталии познакомился с выдающимися папарацци с телеканала "Украина 24" Рината Ахметова. Девушка Дарья с напарником, героически выполняя редакционное задание, уже два дня тайком фотографирует и снимает на видео меня, детей, жену", — написал Герус в Facebook.

По словам политика, сотрудники СМИ неоднократно нарушили законы Турции. В связи с этим директор гостиницы и полиция ей объяснили, почему нельзя снимать посетителей.

Герус добавил, что мог обратиться в полицию и тогда журналистов бы ждал длительный арест. Однако депутат пожалел соотечественников.

"Кстати, в ходе общения с менеджерами отеля оказалось, что Дарья со своим напарником-оператором живут в номере в 3 раза дороже нашего. Неплохо", — написал Герус.

Нардеп убежден, что журналисты поехали за ним в Турцию по распоряжению олигарха-владельца телеканала, поскольку он раскрыл его "схему обворовывания украинского народа".

Как ранее сообщалось, Герус напал на съемочную группу телеканала Украина 24 во время своего отдыха в Турции. Журналисты снимали сюжет про элитный отдых депутата.