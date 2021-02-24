"Английский осилил, а украинский - нет": Беленюка в Сети назвали "москалем" за беседу с американцем

Жан Беленюк / УНИАН

Жан Беленюк, нардеп от президентской политсилы Слуга народа, известный спортсмен (чемпион мира по греко-римской борьбе) и единственный украинский мулат-парламентарий, поневоле угодил в языковой скандал. Он рассказал о своей встрече с американцем в бассейне.

"Плаваю сегодня в бассейне, у бортика ко мне обращается мужчина средних лет на английском языке, просит разделить со мной мою дорожку! Любезно соглашаясь говорю ему, что понимаю по-русски, на что он мне отвечает: "I don’t know russian". Я тут же понял, что сейчас ко мне впервые обратились по делу на английском языке в Украине, а не просто: "Ой, извините, думали ‒ вы иностранец. Разговорились прям в воде. Оказалось, он из Штатов, работает над привлечением западных инвестиций в наши компании. От Киева в восторге, все нравится, особенно девушки. Я ему вкратце объяснил, кем являюсь. Он заинтересовался, пообещал найти меня с соцсети и пригласить на ланч. Вот теперь сижу и жду", ‒ написал Беленюк.

Его немедленно раскритиковали пользователи украинского сегмента соцсети Facebook.

"Ты что делаешь в Украине, заказной москаль", ‒ негодующе написал пользователь Любомир Тишковский.

"Очень, очень плохой пример показываете. Вы пропагандируете среди иностранцев тренд, что все украинцы по умолчанию говорят на русском. Почему бы не сказать, что вы понимаете украинский (даже если вы его не понимаете или плохо говорите?). Вср*тый украинский депутат", ‒ гневно написал пользователь Анатолий Лысак.

"Английский осилил выучить, а украинский нет? Депутат Украины, мля", ‒ обругал нардепа Александр Юскович.

"То есть сказать, что вы понимаете украинский язык, в голову не пришло? Вы что там, подмышек уже совсем нанюхались?", ‒ поглумился пользователь Алексей Горячев [Беленюк утверждал, что может по запаху подмышек определить, болел ли человек коронавирусом или нет – Главред].

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