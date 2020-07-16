Рада назначила новую главу Антимонопольного комитета

Пищанская / РБК-Украина

Депутаты Рады IX созыва проголосовала за назначение Ольги Пищанской на пост руководителя Антимонопольного комитета Украины (вместо недавно уволенного Юрия Терентьева).

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

"За" проект постановления №3856 проголосовали 255 нардепов. Парламентарии из фракции Слуга народа дали 229 голосов, депутатская группа Доверие ‒ 16 и 9 голосов ‒ внефракционные нардепы. Кроме того, назначение Пищанской поддержал один депутат из группы За будущее.

Нардепы из Оппозиционной платформы За Жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос не поддержали назначение.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Верховная рада постановляет: назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность председателя Антимонопольного комитета Украины", ‒ говорится в тексте постановления №3856.

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До своего назначения на пост первого заместителя руководителя Антимонопольного комитета Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов компании Метинвест. Также она работала директором ООО "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Кроме того, Пищанская в 2004-2015 годах работала в разных структурных подразделениях ПАО "Арселормиттал Кривой Рог".

Напомним, ранее депутат Рады официально назначила Кирилла Шевченко на должность главы правления Нацбанка Украины. "За" это решение проголосовали 332 народных избранника.