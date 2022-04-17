Арестович объяснил, почему ВСУ не идут в наступление

Арестович / Reuters, скриншот

ВСУ успешно останавливают продвижение армии российских оккупантов по всем направлениям. Как говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович, для перехода в наступление Украине необходимо большое количество тяжелого оружия.

Арестович уверен, что международные партнеры должны поддержать борьбу украинцев и предоставить еще больше вооружения.

"Если Запад хочет, чтобы мы победили, чтобы не повторилась Буча, нужно удовлетворить те запросы, которые мы предоставляем. Мы с нетерпением ждем увеличения темпов и номенклатуры этого оружия", – объясняет Арестович, передает 24 канал.

По его мнению, наступательные операции намного сложнее оборонных. Поэтому Украине не выгодно терять выигрышную позицию и менять тактику войны. Это может полностью изменить ход событий.

К тому же у Кремля уже заканчиваются резервы. Поэтому наступление, которое они сейчас организуют, исчерпает последние ресурсы РФ.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

Читайте также: