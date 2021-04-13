Арестович ответил, перенесут ли куда-нибудь из Минска заседания ТКГ

Алексей Арестович / УНИАН

Несмотря на недавнее заявление руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, после окончания коронавирусного карантина переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска переносить не будут. Об этом заявил Алексей Арестович, спикер украинской делегации в ТКГ, в комментарии порталу Страна.

"Это вообще неактуальная тема. Леонид Макарович (Кравчук - Ред.) просто порассуждал вслух, а мы с этим носимся вторую неделю. Карантин ‒ ближайший год, а может быть, два. Это настолько абстрактно, что не имеет смысла об этом всерьез говорить", ‒ сказал Арестович.

Как говорит спикер ТКГ, уже в ближайший год встречи в Минском формате будут точно проходить как видеоконференции ‒ из-за карантинных мер.

"Чтобы перенести ТКГ в другое место, нужно, чтобы согласие дали все стороны, начиная с принимающей стороны и заканчивая Россией. А Россия в каждую страну поедет? Она же на то и Трехсторонняя контактная группа, что все стороны должны согласиться. Поэтому я не вижу перспективы переноса Минска. Я подозреваю, что даже когда снимут карантин, встречи останутся в формате видеоконференций, потому что это очень удобно: не нужно каждую неделю куда-то летать", ‒ подытожил Арестович.

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Перенос переговоров по Донбассу из Минска: