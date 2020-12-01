Арестович озвучил планы по возвращению Донбасса

Андрей Арестович / УНИАН

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске заявил, что возвращение ОРДЛО состоит из двух процессов — реинтеграции и деоккупации.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Дом. По словам Арестовича, процесс реинтеграции уже запущен — "борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие Центров оказания административных услуг".

Как утверждает Арестович, что работа по реинтеграции ведется постоянно, в том числе и потом, что 620 тысяч человек из числа жителей ОРДЛО получают пенсии.

По его словам, для возвращения оккупированных территорий Донбасса "должны сложиться четыре рамки — внешнеполитическая, внутриполитическая на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях, и готовность армии".

"Возвращение дипломатическим путем получается тогда, когда три любые рамки сошлись — одной любой можно пренебречь", – подытожил Арестович.

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