Арестович озвучил планы по возвращению Донбасса

Спикер украинской делегации на переговорах ТКГ в Минске Алексей утверждает - процесс реинтеграции Донбасса уже начался.
Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске заявил, что возвращение ОРДЛО состоит из двух процессов — реинтеграции и деоккупации.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Дом. По словам Арестовича, процесс реинтеграции уже запущен — "борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с украинской стороны, открытие Центров оказания административных услуг".
Как утверждает Арестович, что работа по реинтеграции ведется постоянно, в том числе и потом, что 620 тысяч человек из числа жителей ОРДЛО получают пенсии.
По его словам, для возвращения оккупированных территорий Донбасса "должны сложиться четыре рамки — внешнеполитическая, внутриполитическая на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях, и готовность армии".
"Возвращение дипломатическим путем получается тогда, когда три любые рамки сошлись — одной любой можно пренебречь", – подытожил Арестович.
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Урегулирование конфликта на Донбассе - что было ранее:
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября заявил о том, что Украина разработала план действий по реализации процесса урегулирования конфликта на Донбассе. Документом предусмотрено возвращение под украинский контроль границы в ОРДЛО и проведение выборов в регионе.
- Если сторонам удастся договориться, в начале следующего года можно реализовать процедуру вывода российских войск из отдельных районов Донбасса и уже в марте провести там выборы.
- В Кремле категорически не согласились с предложением Кравчука. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов в ОРДЛО, и только потом возвращение Украине контроля над границей.