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Арестович озвучил самый худший сценарий развития войны для Украины

10 августа 2022, 22:11

Самый худший расклад – это если нам почему-то не удастся осеннее контрнаступление.

арестович
Алексей Арестович / ВСУ, скриншот

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал приблизительный вариант развития событий в Украине в том случае, если все будет складываться не самым лучшим образом.

"Худший сценарий, который я вижу, – это возня до следующего лета, но по итогу мы все равно победим. Я не верю ни в корейский вариант, ни в стабилизацию фронта. Самый худший расклад – это если нам почему-то не удастся осеннее контрнаступление, всю зиму мы простоим в позиционной войне, поднаберем за это время западного вооружения и военной техники, включая авиацию. Еще же ленд-лиз заработает. И потом весной вынесим их в одну калитку, и все", – заявил Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Также Арестович признался, никто не устал от Украины.

"Алексей Резников перед этим интервью специально просил передать следующее: "Леша, скажи, что они (министры обороны стран-союзников – ред.) на Рамштайне все пожимали руки и говорили: "Пожалуйста, добейте гадину". Шведы добавляли "за Полтаву", французы – "за Бородино" и т.д. Немцы молчали, но подмигивали. Они говорили: "Наконец-то вы с ними покончите", и предлагали "сделать это вместе". Конечно, политики не скажут этого вслух, но ведь это же не просто политики, а министры обороны развитых стран", - отметил Арестович.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент США Джо Байден пописал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Документ упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы в 2022-2023 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за принятие программы ленд-лиз.

8 июня советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украину уже начало поступать оружие по ленд-лизу.

Первые поступления тяжелого вооружения Украине от США в рамках ленд-лиза ожидаются в конце июня – начале июля. Сроки поставок затягиваются по причине сложности логистики, заявил военный эксперт Олег Жданов.

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