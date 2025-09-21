Арестович попался на фейковых сборах "на ВСУ": скандальные детали

В 158-й отдельной механизированной бригаде заявили, что это сообщение Алексея Арестовича — это фейк.

Главное:

Арестович сообщил, что якобы снова начинает сбор помощи для беспилотных систем в/ч А5002

В 158-й отдельной механизированной бригаде заявили, что это сообщение — фейк

Бывший советник Офиса президента и эмигрант Алексей Арестович сообщил в соцсетях, что якобы снова начинает сбор помощи для Сил обороны Украины.

По его словам, он дескать собирает средства на усиленную мобильную систему водоподготовки в экстремальных условиях (МС‑1500) для батальона беспилотных систем в/ч А5002.

Арестович отметил, что война в Украине будет длиться как минимум ещё год, поэтому он "перестаёт говорить о мире" и снова обращается к сбору помощи.

Что ответили в ВСУ

В то же время в 158-й отдельной механизированной бригаде заявили, что это сообщение — фейк, и подчеркнули, что не сотрудничают с Арестовичем.

"Какими мотивами он руководствуется, распространяя данное сообщение — неизвестно. Но в любом случае призываем вас не участвовать в этом сборе, не переводить средства на указанные счета, чтобы не стать жертвой мошенников и не навредить репутации Вооружённых Сил Украины", — говорится в заявлении 158‑й ОМБр.

Арестович пострадал от пенсионера: что известно

Арестович сообщил, что в испанской Валенсии с ним произошёл неприятный инцидент: пожилой мужчина набросился на него с обвинениями в предательстве и пригрозил физической расправой.

Как утверждает Арестович, к нему на берегу подошёл мужчина примерно 60 лет и резко заявил, что хочет его ударить за "измену Украине". По мнению бывшего советника Офиса президента, этот человек, вероятно, ранее его поддерживал, но со временем изменил своё отношение и стал враждебно настроенным. В ответ на угрозы Арестович заявил, что вызовет полицию и добьётся депортации нападавшего.

Ранее в СНБО жестко ответили Арестовичу. ЦПД при СНБО опроверг слухи о мобилизации женщин в Украине, назвав заявления Арестовича и Латыниной элементами российской информационной кампании.

Как сообщал Главред, ранее Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в Лондоне. В Лондоне "засветились" экс-советник ОП Алексей Арестович вместе с российской журналисткой и политиком Ксенией Собчак.

О персоне: Алексей Арестович Алексей Арестович - украинский военный обозреватель, блогер и бывший советник Офиса Президента, который стал известным своими регулярными комментариями о ходе войны, но впоследствии попал в ряд скандалов из-за противоречивых заявлений и бегства из Украины. В 2020-2023 годах Арестович был советником Офиса президента Зеленского, но после скандала со словами о том, что российскую ракету, которая разрушила дом в Днепре, якобы сбила украинская ПВО, подал в отставку. Дальнейшие выступления Арестовича часто вызывали резонанс: он называл украинцев "фуфлом" и признавался, что "презирает" их, идентифицировал себя как "русский в Украине", заявлял, что больше доверяет Путину, чем Зеленскому, предлагал договариваться с Кремлем и даже говорил о возможности объединения Украины и России. В 2025 году Арестовича внесли в Реестр предателей, а против него ввели санкции СНБО.

