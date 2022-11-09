Арестович раскрыл подробности отступления россиян в Херсонской области

Арестович / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в Херсонской области. По его словам, на Херсонском направлении не наблюдается стремительного бегства россиян с правого берега.

В эфире Фейгин Live он подтвердил, что оккупанты отступают, но медленно.

"Они начали отход, но, внимание, отходят меньше, чем это нужно было бы, если бы сейчас шел полноценный вывод группировки", - заявил Арестович.

По его словам, за 4 часа по Каховской дамбе прошло примерно 200 единиц техники и это "не очень много".

"Второе, они откатились по всему плацдарму, но только с первой линии обороны. Они сейчас занимают 2-3 (линию обороны - ред.) в местах ирригационных сооружений. Это естественное противотанковое препятствие", - добавил он.

Разбили все мосты и делают "ловушку"

Также Арестович рассказал, что оккупанты разрушают все мосты за собой, а также прокладывают понтонные мосты в "неожиданных для украинских войск местах". При этом они осуществляют минирование.

"Поэтому нету там стремительного бегства. И есть два центральных вопроса. Первый - на сколько долго они собираются удерживать. Второй - собираются ли давать они нам плотные бои и будут ли удерживать Херсон. Ответов на них пока нет", - отметил советник ОП.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас продвигаются медленно и методично, "хотя и заняли уже множество населенных пунктов".

Отвод войск РФ

9 ноября, министр обороны оккупантов РФ Сергей Шойгу дал команду о выводе войск с захваченного Херсона и правобережья Херсонской области. Такое решение Москвы он озвучил после того, как командующий войсками России в Украине Суровикин сказал, что захватчики уже не в состоянии обеспечивать группировку, которая там находится.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Киев пока не видит оснований говорить о выходе войск РФ из Херcона.

По его словам, оккупанты стягивают в Херсонскую область дополнительные резервы.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что войска РФ не собираются уходить из Херсона.

Оккупированный город удерживают от 30 до 50 тысяч российских оккупантов. ВСУ понадобится время для освобождения Херсона.

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