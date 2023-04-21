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"Армия РФ загрустила": политолог сказал, зачем Путин вылез из бункера и приехал к оккупантам

Алёна Воронина
21 апреля 2023, 02:05
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Диктатор РФ хотел показать, будто бы он "не боится и руководит процессом", но он даже не догадался, что такая поездка не имеет смысла.
Владимир Путин, Аббас Галлямов
Политолог сказал, зачем Путин вылез из бункера и приехал к оккупантам/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин посетил оккупированные украинские территории, потому что пытался показать российской оккупационной армии, якобы он "не боится". На фоне постоянных неудач армия захватчиков "загрустила", и Путин решил таким образом поддержать оккупантов.

Однако никакого смысла такая поездка на самом деле ему не даст. Такое мнение высказал российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Главреду.

"Путину надо показывать активность, потому что такие действия хотят видеть в российском обществе. Не может верховный главнокомандующий всю дорогу сидеть в бункере, пока его войска на войне. Путин апеллирует к наиболее архаичным пластам сознания, уходящим корнями в глубокую старину. А там личное мужество имеет огромное значение. На эмоциональном уровне ты должен продемонстрировать мужество. Ты не можешь бояться", – отмечает Галлямов.

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Кто такой Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист.

В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя Администрации президента Республики Башкортостан.

Кандидат политических наук.

В то же время он обратил внимание, насколько разительно отличается визит Путина на оккупированные украинские территории от поездки президента Украины Владимира Зеленского к украинскому войску. Он напомнил, что Зеленский, в отличие от Путина, приезжал в самое пекло – в Бахмут.

Такой визит Путина был лишь попыткой продемонстрировать, будто бы он не боится, участвует в войне и руководит процессом, говорит Галлямов.

"Также Путин туда поехал для того, чтобы вдохновить армию. Его армия на фоне того, что у нее ничего не получается, наверное, загрустила. Вероятно, Путин сам почувствовал, что надо ехать, но никто ему не сказал, что нет никакого смысла от такой поездки. Это даст Путину небольшой бонус с точки зрения влияния на общественное мнение. Однако в случае с армией это не сработает", – пояснил политолог.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО и другое оружие для защиты неба в Украине уже есть, но ожидаются еще более мощные средства. Он отметил, что на уровне государства делается всё, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов.

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что Украине нужно больше не только зенитно-ракетных комплексов, но и ракет к ним, чтобы эффективно противодействовать атакам страны-агрессора России. Наше государство только за осень и зиму 2022-2023 годов потратило 1,5 тысячи ракет для уничтожения воздушных целей российских оккупантов, которыми те атаковали украинскую инфраструктуру и не только.

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