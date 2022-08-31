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Армия Украины должна освободить свои земли и устроить военный разгром войск России – Жданов

31 августа 2022, 05:45

Нельзя допустить, чтобы РФ снова собрала войска и пошла в новое наступление на Украину, сказал Олег Жданов.

Жданов
Война России с Украиной может завершиться на поле боя – эксперт / Коллаж Минобороны Украины, Главред

Полномасштабная война России против Украины завершится на поле боя. Украинские войска будут оказывать давление на российских оккупантов. ВСУ нужно добиться не только освобождения своих территорий, но и военного разгрома врага. Нельзя допустить, чтобы россияне, спустя определенное время, собрали новые войска и пошли опять в наступление. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что окончание войны, скорее всего, произойдет на арене боевых действий. Силы обороны Украины будут оказывать давление на российские войска. Киев должен ставить перед собой задачу не просто освободить свои территории, а разгромить армию России. Нельзя допустить нового нападения Москвы.

"Наиболее вероятный путь завершения войны – военный сценарий. События будут сопровождаться силовым воздействием на войска России. Украине нужно не только освободить свои территории, но и устроить военный разгром РФ, чтобы завтра россияне не собирали новые войска и не пошли опять в наступление. Вот, что главное", - отметил Жданов.

Кроме того, он добавил, что существует и другой – менее вероятный сценарий. Речь идет о смене власти в Кремле и колоссальных трансформациях в самой России. Тогда войска РФ под давлением ВСУ могут быстро покинуть территорию Украины.

"Альтернативный вариант – смена политической элиты в России. Внутриполитическая ситуация должна измениться кардинальным образом. При такой ситуации российские войска могут быстро "откатиться" с территории Украины. Но, опять-таки, под нажимом сил обороны Украины", - подчеркнул Олег Жданов.

Ранее полковник запаса ВСУ Жданов предположил, что при правлении Путина Россия добровольно не отдаст Украине оккупированный Крым.

По его мнению, сегодня нет возможности для возвращения захваченного полуострова дипломатическим путем. Но после того, как сменится власть в Кремле, у Киева может появиться шанс на возвращение Крымского полуострова политическим путем.

Также военный эксперт Жданов считает, что поражение России в борьбе за Крым может впоследствии привести к смене власти в стране-агрессоре.

Скорее всего, наиболее оптимальной кандидатурой в качестве преемника Путина в Кремле видят Дмитрия Патрушева – сына секретаря российского Совбеза Николая Патрушева. Впрочем, другие кремлевские кланы вряд ли согласятся с такой заменой Путину.

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ВСУ войска России Олег Жданов новости Крыма война России и Украины
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