Армия Украины разбила десяток танков, 8 бронемашин и около 30 автомобилей войск РФ

Украинские артиллеристы нанесли прицельные удары по военной технике РФ / Скриншот СтратКом ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины сокрушили большое количество бронированной и автомобильной техники вражеских войск России. В общей сложности усилиями Десантно-штурмовых и Сухопутных войск было уничтожено более 22 единиц военной техники и около трех десятков автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ, артиллерия ДШВ и Сухопутные войска продолжают сокрушать военную технику российских войск в Украине.

Обнародовано видео, как украинские артиллеристы наносят сокрушительные удары по расположению военной техники противника. Сожжены около десятка танков, 8 бронемашин, 4 единицы инженерной техники и приблизительно три десятка автомобилей.

Читайте также"Очень красиво горят ЗРК врагов": бойцы ВСУ разбили батарею зенитно-ракетного комплекса Бук"В этот день было сожжено десяток танков, восемь бронемашин, четыре единицы инженерной техники и около трех десятков автомобилей. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Каждый из оккупантов будет наказан! Совместными усилиями к Победе! Слава Украине!" – подчеркивается в сообщении.

ВСУ разбивают военную технику армии РФ в Украине

Бойцы ВСУ в районе села Белогоровка в Луганской области на реке Северский Донец нанесли крушащий удар по войскам России. Вражеские военные подразделения строили понтонную переправу, чтобы попасть на другой берег и идти по плану окружения ВСУ. Но за несколько дней боев они понесли серьезные потери. Уничтожено более 70 единиц военной техники российских оккупантов.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ 6-й роты 92-й бригады на Харьковщине. Военные 24 февраля вступили в бой с российскими войсками в Старом Салтове. Они попали в окружение, но одержали победу в бою. Уже на следующий день, 25 февраля, военные отбили наступление оккупантов на Харьков. Причем у захватчиков было гораздо больше личного состава и техники, чем у украинских военных.

В Николаевской области ВСУ сбили российский военный самолет. От него остались только обломки. Стоимость самолета оценивается в 50 миллионов долларов США.

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