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Армия Украины успехом на Харьковщине устроила перелом в войне с Россией – эксперт

16 сентября 2022, 09:07

Войска РФ не ожидали удара в Харьковской области и готовились к оборонительной войне, считает Сергей Кузан.

ВСУ, войска РФ
Россия не думала, что Украина нанесет удар на Харьковщине / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

Успехи сил обороны Украины в Харьковской области привели к перелому в войне с Россией. Украинские войска заставили оккупантов перебросить войска на Херсонское направление, воспользовались ситуацией и нанесли удар. Россияне такое ситуации не ожидали – они готовились к тому, что ВСУ будут обороняться. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что успех армии Украины привел к перелому в войне. Украинские войска заставили противника перебросить резервы с Харьковской в Херсонскую область, после чего нанесли удар. Противник не ожидал такого маневра.

"А затем в краткие сроки мы, во-первых, вытащили большие резервы россиян на правый берег Днепра на Херсонском направлении, а во-вторых, выдернули резервы, в том числе, с Харьковского направления – с участка фронта в Изюмском районе. В то же время была спланирована и реализована стремительная операция. Думаю, сами россияне этого не ждали и не готовились к такой оборонительной войне", - объяснил ситуацию Кузан.

Также он добавил, что Россия находилась в плену своих иллюзий и считала возможным только свое наступление.

"Россия была в плену своих собственных иллюзий. Считала, что сможет постоянно давить и наступать, а ВСУ не будут двигаться конкретно на Харьковском направлении. Таким образом, украинская армия реализовала все, что планировала. Операция на Харьковщине прошла успешно", - подчеркнул Сергей Кузан.

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины в Харьковской области провели мощную контрнаступательную операцию. Руководитель ОВА Олег Синегубов сказал, что на ряде участков украинская армия вышла на государственную границу с РФ. Российские войска убегают либо вглубь фронта, либо на территорию страны-агрессора.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ освободили более 300 населенных пунктов на Харьковщине.

Операция продолжается. Украинские войска намерены полностью освободить регион от российской оккупации.

Продолжается контрнаступление и в Херсонской области.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что армия Украины установила практически полный огневой контроль над регионом. У оккупантов проблемы с логистикой и боевым духом.

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