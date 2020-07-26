В Одессе объявлен режим ЧС: из танкера вновь течет нефть

Из танкера в море вновь вытекла нефть / Фото: facebook.com/AndriyMalovany

В Одессе сегодня приняли решение об объявлении режим ЧС местного уровня из-за очередной утечки нефтепродуктов из затонувшего судна Delfi в море.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

По словам чиновника, очередная попытка поднять затонувший танкер на киль провалилась, зато произошел новый излив нефтепродуктов, повлекший загрязнение около 100 квадратных метров поверхности воды.

"По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза", - заявил он.

Читайте такжеПодъем танкера Делфи в Одессе оценили в 25 млн грн: стало известно, что будут делать с судном

Кроме того, сегодня в Одесской ОГА приняли решение отказать владельцу судна в продолжении попыток подъема танкера и приобщить к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Напомним, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в прошлом году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма. Судно до сих пор остается лежать на волнорезе, поскольку владелец не может его убрать.

Как писал Главред, танкер Delfi в результате крушения затонул возле одного из одесских пляжей еще в ноябре прошлого года. С тех пор судно постоянно обещают убрать, однако до сих пор этого никто не сделал. Владелец танкера намеревался ликвидировать судно еще с начала июня и должен был выполнить работу до 20 июля.