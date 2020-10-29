Байден vs Трамп: эксперт рассказал, чья победа более выгодна Украине

При Байдене поддержка Украины будет более мощной / GettyImages

Исход выборов в США может существенно повлиять на возможности Украины. В частности, в случае победы "демократа" Джозефа Байдена украинская экономика имеет больше шансов вырасти, чем в случае победы нынешнего главы Белого дома, "республиканца" Дональда Трампа.

Такой прогноз сделал профессор экономики Университета Калифорнии Беркли Юрий Городниченко, передает Лига.

"Трамп очень противоречивый человек. С одной стороны, он декларирует дружбу с Путиными, с другой – при Трампе Украина получила "джавелины". Я не вижу, за счет чего Украина может радикально усилить рост при Трампе", - отметил Городниченко.

В то же время Байден – человек, который бывал в Украине.

"Это очень важно. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Я считаю, что при нем американская экономика имеет больше шансов на восстановление и развитие, чем при Трампе. А поскольку США – это локомотив мировой экономики, то и Украине экономическая стабильность США поможет быстрее восстановиться", - добавил эксперт.

По его прогнозу, при Байдене поддержка Украины будет более мощной.

"Раньше Украина получала $1 млрд под гарантии правительства США под смешные проценты. Сейчас этой программы нет. Думаю, эту практику удастся вернуть", - считает Городниченко.

Профессор экономики также добавил, что Украине нужно выполнить рекомендации МВФ и заручиться поддержкой фонда.

"Это критически важно. Я думаю, что с МВФ по традиции все "доведут до ручки", а за полчаса до принятия решения выполнят все условия и подпишут меморандумы", - резюмировал он.

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