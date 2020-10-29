Байден vs Трамп: эксперт рассказал, чья победа более выгодна Украине

Старый друг лучше новых двух, считает Юрий Городниченко.
Исход выборов в США может существенно повлиять на возможности Украины. В частности, в случае победы "демократа" Джозефа Байдена украинская экономика имеет больше шансов вырасти, чем в случае победы нынешнего главы Белого дома, "республиканца" Дональда Трампа.
Такой прогноз сделал профессор экономики Университета Калифорнии Беркли Юрий Городниченко, передает Лига.
"Трамп очень противоречивый человек. С одной стороны, он декларирует дружбу с Путиными, с другой – при Трампе Украина получила "джавелины". Я не вижу, за счет чего Украина может радикально усилить рост при Трампе", - отметил Городниченко.
В то же время Байден – человек, который бывал в Украине.
"Это очень важно. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Я считаю, что при нем американская экономика имеет больше шансов на восстановление и развитие, чем при Трампе. А поскольку США – это локомотив мировой экономики, то и Украине экономическая стабильность США поможет быстрее восстановиться", - добавил эксперт.
По его прогнозу, при Байдене поддержка Украины будет более мощной.
"Раньше Украина получала $1 млрд под гарантии правительства США под смешные проценты. Сейчас этой программы нет. Думаю, эту практику удастся вернуть", - считает Городниченко.
Профессор экономики также добавил, что Украине нужно выполнить рекомендации МВФ и заручиться поддержкой фонда.
"Это критически важно. Я думаю, что с МВФ по традиции все "доведут до ручки", а за полчаса до принятия решения выполнят все условия и подпишут меморандумы", - резюмировал он.
Читайте такжеСтало известно, на что может рассчитывать Украина в случае президентства Байдена
Выборы в США - последние новости:
- Очередные выборы президента Америки запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы в США. Такое мнение высказал профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс. По его словам, разрыв между основными претендентами на пост главы государства - Дональдом Трампом и Джо Байденом - может достигнуть 10 миллионов голосов.
- Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что после президентских выборов в США Киеву нужно будет выстраивать новые отношения с Вашингтоном, потому что на данный момент в американской элите тема Украины стала так же токсична, как и тема России
- Бывший министр иностранных дел и экс-посол Украины в США (2000-2003 гг.) Константин Грищенко считает, что если на выборах президента США победит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, вероятность благоприятного сценария для Украины невысока.