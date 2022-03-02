Белую Церковь оккупанты обстреляли ракетами

Ракета / Reuters

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Белая Церковь Киевской области. Мэр города Геннадий Дикий показал последствия инцидента и рассказал, что взрыв произошел возле Горбатого моста.

По его словам, сейчас там осматривают место и пока пострадавших не обнаружено.

Дикий также призвал местных жителей быть осторожными и спускаться в укрытие при ракетных обстрелах.

По данным главы Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы, оккупанты попали в предприятие по изготовлению металла. По предварительным данным, жертвы отсутствуют.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве, они ударили по ретранслятору. Каналы временно не будут работать, но уже скоро их включат, как заработают резервные мощности. Сейчас следует следить за радиостанциями. Известно, что было две огневые атаки. Вышка находится на Сырце, Шевченковском районе столицы возле метро Дорогожичи.

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