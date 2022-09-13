"Бежали, как мыши": военные рассказали об освобождении Изюма

Освобождение Изюма / facebook.com/karpatsich

В ходе наступления бойцов Вооруженных сил Украины в районе Изюма российские солдаты бросали технику и добивали своих раненых. Об этом рассказ военный 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ЗСУ, сообщает Генштаб.

"Они бежали, как мыши. Бежали, бросали все - технику, своих людей. Был даже их солдат, которого ранили, они его застрелили, чтобы просто убежать", - рассказал один из военных.

При этом еще один солдат ВСУ добавил, что пять российских танков бросились в бегство, когда на них выехал один украинский танк и три БМП.

Видео дня

Также, по его словам, наши военные в ходе битв за Изюм уничтожили российскую машину с боеприпасами, два танка и еще один - взяли как трофей.

Освобождение Изюма

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык написал, что оккупанты бегут из Изюма. Пресс-офицер Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец отметил, что город может быть освобожден уже через несколько часов.

Вечером Главред сообщил о том, что украинские военные вошли в город. На въезде в Изюм уже оборудовали блокпост ВСУ, а в самом городе развиваются украинские флаги.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские военные взяли в окружение оккупантов, которые не успели сбежать из Изюма. Он добавил, что российские военные бегут, бросая оружие.

Читайте также: