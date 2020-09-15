Безвиз после пандемии: в Кабмине рассказали, когда ЕС откроет границы для украинцев

В КМУ оценили ужесточение на границах ЕС для украинцев

В мире ожидается вторая волна коронавируса, с чем связано ужесточение на границах, в том числе Евросоюза, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как подчеркнула она в интервью РБК-Украина, динамика развития заболеваемости коронавирусом очень разная, в некоторых странах она такая же, как в Украине.

"Положительный момент, что каждое государство-член ЕС может принимать решения об открытии границ, некоторые это уже сделали. Я думаю, что это вопрос не одной недели, все страны на пороге второй волны, это очевидно. До конца года, надеюсь, будут завершены тестирования вакцин, и как раз доступность вакцинации гораздо шире откроет границы и международное сообщение", - отметила вице-премьер.

Она также предположила, что с началом вакцинации страны будут постепенно открывать свои границы.

"Относительно вакцин – мы понимаем, что будет очередная волна огромного хайпа и дефицита. Поэтому правительство начало активно работать с фармацевтическими компаниями, мы включились в глобальные усилия по разработке вакцины, с китайскими компаниями наш министр здравоохранения в контакте, я контактирую с Еврокомиссией. Надеюсь, что у нас не будет дефицита в отношении доступа к вакцинации", - добавила Стефанишина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что коронавирус 2020 снова активизировался в Европе. В частности, в Испании и Франции установлены рекорды по числу новых инфицированных за сутки.