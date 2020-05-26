В Минздраве рассказали, есть ли в Украине американские лаборатории с опасными инфекциями

В Минздраве рассказали, есть ли в Украине американские лаборатории / cont.ws

На средства, которые поступили из США, на территории Украины обустроили восемь лабораторий для хранения образцов особо опасных инфекций ‒ с целью предотвращения создания биологического оружия.

Такая информация содержится в официальном ответе Минздрава Украины, опубликованном во вторник, 26 мая, портал УН. В документе говорится, что американское "Агентство уменьшения угрозы" предоставляло техническую помощь лабораториям на Украине, которые были построены либо модернизированы при его содействии. Конкретно помощь оказывал привлеченный подрядчик ‒ американская же компания "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп".

"Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях министерства здравоохранения, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", —рассказали в Минздраве.

Как сообщают в ведомстве, всего до 2014-го в Украине построили, модернизировали и сдали в эксплуатацию восемь лабораторий (на базе региональных лабораторных центров). Программу возобновили в 2016-м в рамках меморандума, который был подписан между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп". В течение трех лет планировалось освоить 1,28 млн долларов США и подключить лаборатории к электронной системе наблюдения за заболеваниями.

Всего же, в регистрационной карточке проекта, подписанной в 2017-м тогдашним первым заместителем министра экономики Максимом Нефедовым, перечислены 13 объектов вышеуказанного направления.

Напомним, ранее посольство США в официально заявляло о том, что программа борьбы с биологической угрозой Пентагона функционирует в Украине вместе над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях.