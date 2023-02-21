"Биомассу можно гнать и по болоту": эксперт объяснил, остановит ли теплая погода наступление РФ

Армия РФ меньше зависит от погодных условий в отличие от украинских военных.

Армия РФ использует тактику медленного продавливания фронта / Фото УНИАН, militaryarms.ru

Политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий оценил возможности российского наступления в условиях теплой погоды и приближающейся весны.

Отвечая на вопрос, привязана ли армия страны-агрессора РФ к погодным условиям, эксперт ответил: "Меньше, чем мы".

"Дело в том, что при такой тактике медленного продавливания фронта (100 метров за день, километр за неделю), особенно во время ближнего боя биомассу можно гнать и по болоту", - объяснил Дикий в интервью Главреду .

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По его словам, украинской стороне хотелось бы другого – классических прорывов вражеского фронта бронетехникой, глубоких рейдов в тыл врага.

"И здесь состояние грунта весит гораздо больше, потому что вопрос в том, где проезжает бронетехника. Потому что если танк увязает – это уже серьезная проблема. В общем какие-то существенные продвижения возможны лишь после весны, когда все высохнет", - резюмировал Дикий.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в самом скором времени планирует объявить новую волну мобилизации. Как пишкт The New York Times, в РФ могут мобилизовать еще сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных.

Как сообщал Главред, Украина сможет вернуть инициативу на поле боя в 2023 году при условии "достаточной и своевременной поддержки Запада". Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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