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Боец ВСУ без ног вернулся домой в Закарпатье, но рвется на фронт: невероятная история

29 августа 2022, 09:40

Как говорит сам мужчина, хотя на передовой на протезах ему было очень тяжело воевать, но он все равно не хотел возвращаться домой в тыл - на Закарпатье.

Боец, девочка
Боец ВСУ Василий Штефко вернулся домой в Закарпатье / скриншот из видео, УНИАН

Боец ВСУ Василий Штефко, который остался без ног задолго до войны в результате несчастного случая, пошел на фронт, а когда командование заставило возвращаться в тыл, долго сопротивлялся. Такую историю рассказал портал ТСН.

Василию несколько раз отказывали в отправке на фронт, но он снова и снова приходил в военкомат. Еле-еле уговорил отправить его на передовую водителем ‒ и доставлял боекомплекты в самые горячие точки. От побратимов инвалидность долго скрывал. Но когда о ней узнали в Генштабе — окончательно перевели служить домой, в Закарпатье.

"В пункт постоянной дислокации. Видно, кто-то пожаловался на меня, что как это человек без обеих ног на машине ездит, да еще как ездит. Никто не верил", — говорит Василий.

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И хотя на передовой на протезах ему было очень тяжело, но он все равно в тыл не хотел возвращаться.

"Я же хотел с победой (вернуться – Главред). Из нашего батальона никто не был в отпуске, никто", — говорит Штефко

О боях Василий не слишком рассказывает ‒ стесняется. Однако до сих пор вспоминает своих собратьев.

"Я никогда не думал, что у меня будет такая семья, что в таком возрасте у меня появится столько собратьев", — говорит мужчина.

В перерывах между боями Штефко еще успевал успокаивать жену и дочь. Дома у него много планов ‒ навести порядок в огороде, отвести дочь в седьмой класс. Но, говорит, если будет возможность вернуться на фронт – поедет без колебаний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боец Вооруженных сил Украины с позывным "Бугор" в одном из сражений с российскими оккупантами уничтожил сразу восемь единиц вражеской техники - танки, БТР и БМП.

"Оккупанты пытались осуществить наступление на позиции 80-й бригады. Выбить наших и зайти в Верхнекаменку. Как раз в тот день я вышел на позицию вместо собратьев. Тогда мне удалось уничтожить восемь целей подряд… В семь утра началось движение. Сначала уехал бронетранспортер, загруженный пехотой. Но из-за местности я его упустил из виду. Вместо этого поймал на прицел и уничтожил БМП. Нас начали бить артиллерией и "Градами", а когда перестали, я снова увидел БТР с пехотой. Вот я его и разнес. Ребята говорили, что тела российских оккупантов разлетались так, словно кто-то штаны разбрасывает", - рассказал боец.

Ранее Главред рассказывал, что украинский воин с позывным "Кот" уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России.

Как сообщается, молодому украинскому танкисту всего 20 лет, но мужества не занимать. Тогда в бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

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