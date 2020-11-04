Богдан объяснил, почему ему страшно за Зеленского

Андрей Богдан / УНИАН

Андрей Богдан, экс-руководитель Офиса президента заявил о том, что боится ‒ президента Владимира Зеленского может ожидать незавидная участь.

Об этом он рассказал в интервью порталу Украинская правда. "Мне страшно. Если честно, я к нему нормально отношусь, он неплохой человек. Ему в какой-то момент стало нравиться быть президентом. Они все начали ходить, как дураки, говорить о втором сроке", — заявил Богдан.

Экс-руководитель ОП отметил, что нынешние украинские власти не имеют стратегии развития государства и планов на перспективу.

Богдан убежден, у президента и его окружения горизонт планирования — "следующий эфирный день". Что, по мнению экс-руководителя ОП, обязательно будет приводить к непредсказуемым последствиям ‒ для общества, государства и самого президента Зеленского.

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