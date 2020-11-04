Богдан объяснил, почему ему страшно за Зеленского

Бывший руководитель Офиса президента в интервью высказался по поводу Владимира Зеленского и его политики.
Андрей Богдан, экс-руководитель Офиса президента заявил о том, что боится ‒ президента Владимира Зеленского может ожидать незавидная участь.
Об этом он рассказал в интервью порталу Украинская правда. "Мне страшно. Если честно, я к нему нормально отношусь, он неплохой человек. Ему в какой-то момент стало нравиться быть президентом. Они все начали ходить, как дураки, говорить о втором сроке", — заявил Богдан.
Экс-руководитель ОП отметил, что нынешние украинские власти не имеют стратегии развития государства и планов на перспективу.
Богдан убежден, у президента и его окружения горизонт планирования — "следующий эфирный день". Что, по мнению экс-руководителя ОП, обязательно будет приводить к непредсказуемым последствиям ‒ для общества, государства и самого президента Зеленского.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 9 сентября Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону ‒ он допускает существование некоего документа из 13 пунктов, в которых содержатся обещания России, данные его преемником на посту руководителя Офиса президента Андреем Ермаком.
- Богдан также рассказал о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
- Кроме того, по словам экс-руководителя ОП, операция по поимке наемников российской ЧВК Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Зеленского.
- Позже стало известно, что Андрея Богдана по факту интервью вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.