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Более 20 тысяч пожаров за неделю: наступление РФ набирает обороты - The Economist

Анна Ярославская
2 марта 2024, 14:09
Огромное количество пожаров, скорее всего, является результатом артиллерийских ударов, а остальные — это удары ракет и беспилотников.
Война, ВСУ
Дефицит боеприпасов ограничивает способность ВСУ подавлять российские атаки / Коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты наступают на нескольких участках фронта в Украине. Повышенную интенсивность боевых действий можно увидеть из космоса. За последние 7 дней было зафиксировано более 20 тысяч пожаров, которые связаны с войной.

Такое значительное количество пожаров, скорее всего, является результатом артиллерийских ударов, а остальные — это удары ракет и беспилотников, пишет издание The Economist со ссылкой на данные программы, разработанной на основе спутниковых данных.

Отмечается, что показатели в 20 тысяч пожаров всего лишь за неделю являются почти рекордными. Свою роль в этом играет дефицит боеприпасов, который ограничивает способность ВСУ подавлять российские атаки. При этом не стоит недооценивать украинскую армию. Анализ показывает, что Силы обороны Украины бьют в ответ.

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При этом авторы британского издания уточняют, что программа, на основе данных которой, проводился анализ, является неполной и не может считаться совершенной. Впрочем, она предлагает нейтральный взгляд на интенсивность боевых действий в Украине.

Интенсивность пожаров в течение полномасштабной войны
Интенсивность пожаров в течение полномасштабной войны / Фото: economist.com

Система наблюдения базируется на данных сервиса FIRMS, которую разработали для отслеживания лесных пожаров. Журналисты создали алгоритм машинного обучения, который оценивает местонахождение пожара и анализирует, связан ли он с войной. Алгоритм имеет 100 моделей, и если 95 из них соглашается с тем, что пожар является аномальным по сравнению с довоенными годами, то алгоритм машины будет считать пожар связанным с боевыми действиями. Однако алгоритм зависит от погоды, потому что если над линией фронта облачно, то спутник не зафиксирует пожара.

Война в Украине - последние новости

После выхода из Авдеевки Силы обороны Украины пытаются сдержать наступление российских оккупантов. Армии РФ удается постепенно достигать определенных успехов. Причина этого - дефицит боеприпасов у ВСУ, уменьшение западной помощи и плохо обустроенная оборона. Об этом пишут журналисты The New York Times после анализа спутниковых снимков.

Украина вынуждена будет столкнуться с тяжелым периодом в войне с агрессором Россией. Обстановка на фронте станет еще сложнее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. В такой момент Европе придется самостоятельно отвечать за свою безопасность. Об этом заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак оценил угрозу наступления оккупантов РФ на Киев с севера.

"Угроза окончательно не снята. Она и не может быть снята", - сказал Барак и предупредил, что путинская Россия наращивает потенциал, в том числе и для наступления.

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