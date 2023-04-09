Больше месяца считался пропавшим без вести: на войне погиб защитник Украины из Винницкой области

Старший сержант Василий Подолян принял свой последний бой 24 февраля под Угледаром. Он защищал Украину в рядах мотопехотного батальона "Сармат".

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Василий Подолян считался пропавшим без вести / Фото facebook.com/teplykrada, УНИАН

В боях с российскими оккупантами погиб 46-летний уроженец Винницкой области Василий Подолян. С 24 февраля защитник Украины считался пропавшим без вести, поэтому родные надеялись на то, что он в плену, но жив.

8 апреля стало известно, что Подолян погиб под Угледаром в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

"Снова страшная весть с фронта. В нашу общину пришло извещение, что погиб житель пгт Теплик - Подолян Василий Викторович, 11 января 1977 года рождения. С 24 февраля 2023 года Василий считался пропавшим без вести. Все жили надеждой, что возможно в плену, но живой … Да, к сожалению, подтвердилось хуже всего", – сообщили в Теплицком поселковом совете.

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Старший сержант Василий Подолян принял свой последний бой 24 февраля под Угледаром. Он защищал Украину в рядах 1 мотопехотного отделения 1 мотопехотного взвода 2 мотопехотной роты 21 мотопехотного батальона "Сармат" (входит в состав 56 мотопехотной бригады).

Василий Подолян погиб под Угледаром / Фото facebook.com/teplykrada

У мужчины была замечательная семья и собственное дело, он занимался ремонтом автомобилей. Когда страна-оккупант и агрессор Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Василий оставил все и стал на защиту родной земли.

У воина остались жена, сын и дочь, а также родители, брат и сестра.

"Низко склоняем головы перед светлой памятью Воина, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Местью врагу станет наша победа, о которой так мечтал и ради которой воевал Василий Викторович. Герои не умирают, они всегда будут жить в наших сердцах и будут защищать родную землю с небес", – отметили на малой родине воина.

Как сообщал Главред, в боях с российскими захватчиками 7 апреля погиб историк, реконструктор и кузнец Игорь Ригель. Защитник был родом из Львовщины. На фронт отправился добровольцем после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Кроме того, на Донбассе погиб известный украинский художник Антон Дербилов с позывным "Патрик". Воина не стало в результате минометных обстрелов 6 апреля.

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