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Борщ официально признали национальным блюдом Украины

8 ноября 2020, 18:09

Теперь необходимо добиваться включения блюда в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

борщ, овощи
Борщ признали национальным украинским блюдом / wallnews.info

В Украине официально назвали борщ отечественным национальным блюдом.

Как сообщил в Facebook телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко, он будет добиваться включения блюда в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.

По словам Клопотенко, этот шаг стал своеобразным ответом России, которая периодически пыталась присвоить борщ себе.

"Событие наделало шума из-за того, что борщ - это не просто блюдо. Это часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен, ответ на вопрос "что объединяет украинцев и отличает их от других наций". 6.10 мы не просто сказали о том, что борщ - украинский. Мы оказали сопротивление России и ее пропаганде, и нас поддержал мир. Кто не знал, в России верят, что борщ - это их национальный суп. Соседям после всех новостей немного поплохело и мне написали с российского ТВ. Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды", - почеркнул кулинар.

Телеведущий добавил, что это был только первый этап. Далее он намерен добиваться признания украинского национального блюда на мировом уровне.

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Украинский борщ

борщ Евгений Клопотенко новости Украины
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