Борщ собрались объявить культурным наследием Украины

Классический рецепт борща войдет в культурное наследие страны вместе с пасхальным гулянием, вышивками и другими народными технологиями.
Классический рецепт борща собрались внести в перечень нематериального культурного наследия Украины, сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.
"Рад, что подлинный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций", – заявил чиновник.
Читайте такжеКак приготовить постный борщ: необычный рецептТакже в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины попадут:
- борщевская народная вышивка;
- технология создания клембивской рубашки "с цветком";
- карпатское лижныкарство (технология создания шерстяного карпатского пледа);
- пасхальное гуляние "водить Володара" в селе Роскошивка Теплицкого района Винницкой области.
"Дальше мы нацелены на ЮНЕСКО", – похвастался Ткаченко.
Ранее врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар. Правильный борщ можно считать лечебно-профилактическим продуктом, отметила диетолог.
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Автор: Диана Беловодская