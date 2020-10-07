Борщ собрались объявить культурным наследием Украины

Рецепт борща станет культурным наследием Украины / Facebook.com

Классический рецепт борща собрались внести в перечень нематериального культурного наследия Украины, сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.

"Рад, что подлинный процесс приготовления борща теперь официально станет признанным достоянием украинских традиций", – заявил чиновник.

Читайте такжеКак приготовить постный борщ: необычный рецептТакже в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины попадут:

борщевская народная вышивка;

технология создания клембивской рубашки "с цветком";

карпатское лижныкарство (технология создания шерстяного карпатского пледа);

пасхальное гуляние "водить Володара" в селе Роскошивка Теплицкого района Винницкой области.

"Дальше мы нацелены на ЮНЕСКО", – похвастался Ткаченко.

Ранее врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар. Правильный борщ можно считать лечебно-профилактическим продуктом, отметила диетолог.

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