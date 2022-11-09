Бойцы ВСУ освободили еще два села на Херсонщине – СМИ

Военный ВСУ устанавливает украинский флаг в Калиновском на Херсонщине/ скрин

Украинские военные освободили еще два населенных пункта в Херсонской области – Правдино и Калиновское.

В сети появилось видео, как бойцы ВСУ снимают российский триколор и устанавливают украинский флаг в селе Калиновское. Военный на видео говорит, что это был один из самых тяжелых дней.

"9 ноября – один из самых тяжелых дней, но один из самых красивых закатов. Село Калиновское Херсонской области освобождено. Слава Украине!" – говорит защитник Украины на видео.

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Также украинские военные опубликовали видео из села Правдино, на котором они стоят вечером вместе с местными жителями.

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Официальной информации об освобождении этих двух сел пока нет. Однако изданию "Украинская правда" эту информацию подтвердили собственные источники, которые работают в разведке подразделений ВСУ на юге.

Согласно информации издания, ВСУ зашли в Правдино после тяжелых боев. Оккупанты покинули село в ночь с 8 на 9 ноября.

Село Калиновское украинские воины освободили днем в среду, 9 ноября.

В РФ объявили об отводе войск РФ из Херсона

В среду, 9 ноября, глава оккупационного Министерства обороны России Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска из Херсона и правобережной части Херсонщины. Такое решение страны-агрессора Шойгу объявил после доклада командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты не в состоянии обеспечивать свои силы в Херсоне и на правобережье Херсонщины.

Однако советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина освобождает свои территории, опираясь на сведения разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления. Киев не видит признаков того, что Россия оставляет оккупированный Херсон без боя. В городе остается значительная часть вражеской группировки, стягиваются дополнительные резервы.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отмечал, что не стоит спешить с выводами после таких заявлений России. Он подчеркнул, что в Херсоне находится очень большая группировка врага. Поступают сообщения о минировании оккупантами зданий и инфраструктуры.

В то же время начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что на сегодня говорить об освобождении Херсона еще рано. Громкие заявления РФ о выходе из Херсона могут быть "постановочным шоу" и информационно-психологической операцией.

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