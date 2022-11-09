'Очередной дымовой занавес': в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о готовности к переговорам

Спикер МИД подчеркнул, что в Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине / ua.depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины считает "очередным дымовым занавесом" заявления России о готовности к переговорам.

"Вижу заголовок в СМИ: "МИД РФ заявил о готовности России вести переговоры с Украиной". Наконец, думаю, россияне признали поражение, объявили о выводе своих войск по всей территории Украины, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях и начинают выплату компенсаций. Читаю дальше новость, а там ничего такого нет. Заявление МИД России - очередной дымовой занавес", - написал Николенко в Facebook.

Как отметил представитель МИД, российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. Он подчеркнул, что в Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине.

"Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос нехватки вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014-2015 годах", - заявил Николенко.

Он добавил, что если бы Россия действительно была заинтересована в мирных переговорах, она бы не уничтожала украинскую инфраструктуру и ее граждан, не издевалась из жителей временно оккупированных территорий и не препятствовала поставкам продовольствия.

"Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала или пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, или очередные акты геноцида украинцев", - подчеркнул Николенко.

Переговоры Украины и России

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Руденко заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. И уже без предварительных условий. Для этого, по его словам, нужна "добрая воля Украины".

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева остается неизменной – для возобновления диалога агрессор Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

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