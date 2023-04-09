Бойцы ВСУ уничтожили новейшую вражескую РЛС Репяшок: у России всего 11 таких станций

Радиолокационная станция Репешок, которую сокрушили ВСУ, появилась на вооружении у войск страны-агрессора Российской Федерации только в прошлом году.

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Кадры уничтожения бойцами ВСУ вражеской РЛС Репешок / Скриншот видео Оперативное командование Север

Бойцы Вооруженных сил Украины сокрушили новейшую российскую радиолокационную станцию Репешок. Военные обнаружили вражескую единицу и нанесли по ней крушащий удар. У оккупантов всего 11 единиц такой техники, она поступила на баланс войск РФ лишь в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Север, разведчики 30-й Отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского провели блестящую работу по нейтрализации вражеской военной единицы.

В частности, они обнаружили и уничтожили РЛС Репешок, установленную оккупантами России.

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У врага всего 11 единиц такой военной техники. Теперь захватчикам будет еще сложнее обнаруживать БПЛА ВСУ.

ВСУ сокрушили редкий РЛС Репешок оккупантов РФ / Скриншот видео Оперативное командование Север

Примечательно, РЛС Репешок считается современной российской радиолокационной станцией, задача которой – обнаружение беспилотных летательных аппаратов. На вооружении войск РФ она находится с 2022 года.

Контрнаступление ВСУ

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что уже в ближайшие недели армия Украины может перейти в контрнаступление. Киев самостоятельно будет выбирать тактику на поле боя. В то же время российские оккупанты, по ее словам, стремятся перейти в свое наступление.

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что армия Украины готовится к проведению контрнаступательной операции. По мнению журналистов, ВСУ могут нанести удар по российским оккупантам в направлении юга.

Журналисты Reuters написали статью, в которой речь шла о намерении Украины в ближайшие недели или месяцы применить на поле боя 8 штурмовых бригад в 40 тысяч военных. Контрнаступательная операция станет знаковой, поскольку от нее зависит дальнейшее развитие ситуации.

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