Бойцы ВСУ уничтожили новейшую вражескую РЛС Репяшок: у России всего 11 таких станций

Бойцы Вооруженных сил Украины сокрушили новейшую российскую радиолокационную станцию Репешок. Военные обнаружили вражескую единицу и нанесли по ней крушащий удар. У оккупантов всего 11 единиц такой техники, она поступила на баланс войск РФ лишь в 2022 году.
Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Север, разведчики 30-й Отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского провели блестящую работу по нейтрализации вражеской военной единицы.
В частности, они обнаружили и уничтожили РЛС Репешок, установленную оккупантами России.
У врага всего 11 единиц такой военной техники. Теперь захватчикам будет еще сложнее обнаруживать БПЛА ВСУ.
Примечательно, РЛС Репешок считается современной российской радиолокационной станцией, задача которой – обнаружение беспилотных летательных аппаратов. На вооружении войск РФ она находится с 2022 года.
Контрнаступление ВСУ
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что уже в ближайшие недели армия Украины может перейти в контрнаступление. Киев самостоятельно будет выбирать тактику на поле боя. В то же время российские оккупанты, по ее словам, стремятся перейти в свое наступление.
Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что армия Украины готовится к проведению контрнаступательной операции. По мнению журналистов, ВСУ могут нанести удар по российским оккупантам в направлении юга.
Журналисты Reuters написали статью, в которой речь шла о намерении Украины в ближайшие недели или месяцы применить на поле боя 8 штурмовых бригад в 40 тысяч военных. Контрнаступательная операция станет знаковой, поскольку от нее зависит дальнейшее развитие ситуации.
Другие новости:
- Китай против длительной войны в Украине и поддержит "политический мирный план" Франции – Си Цзиньпин
- "Тотальное фиаско": Огрызко объяснил, чем для Трампа обернутся скандальные слова о войне в Украине
- Утечка секретных данных Пентагона: если РФ сможет определить источник, это может повлиять на ход войны - NYT