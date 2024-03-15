Бронь от мобилизации: люди каких профессий и смогут ли "откупиться"

Есть некоторые профессии в Украине, говорят специалисты, представители которой смогут "откупиться" от мобилизации по причине уплаченных больших налогов.

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Можно ли будет официально "откупиться" от мобилизации? / коллаж Главред, фото УНИАН

Высокие официальные заработки, которые в перспективе могут позволить избежать мобилизации в ряды ВСУ через уплату больших налогов, получают в Украине представители менеджерских должностей, ряд рабочих профессий, IT-сотрудники и работники сферы продаж. Об этом рассказал исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно в эфире телемарафона.

По его словам, многие граждане в Украине сейчас получают зарплату выше 35 тысяч грн. Это, в частности, представители менеджерских должностей, которые руководят отделами или руководители отделов, или директора. Также к этому списку относятся многие рабочие специальности.

"Например, если посмотреть "тоновщик", "автомаляр", "арматурщик", "укладчик плитки", то среднюю зарплату, которую мы видим по вакансиям, она выше 35 тысяч", — отметил Михно.

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Также, говорит он, к высокооплачиваемым специальностям сейчас в Украине относится вся IT-отрасль. Несмотря на то, что количество вакансий здесь, к сожалению, значительно сократилось, у тех, кто еще работает в сфере, уровень зарплат все еще достаточно высок.

"Также смотрю направления, касающиеся продаж, и такие позиции, как "региональный менеджер", "продавец-консультант", работающие business-to-business форматом, очень часто предлагают зарплаты выше этой отметки", — подытожил Михно.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

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