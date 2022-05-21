Будет жесткой и кровавой: у Зеленского рассказали о финальной стадии войны в Украине

Михаил Подоляк рассказал о новой фазе войны в Украине / Фото УНИАН

Война в Украине входит в финальную фазу, в которой перед Киевом стоит задача освободить оккупированные территории. Фаза контрнаступления будет достаточно жесткой, но нашей стране придется ее прожить. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос – сколько времени она будет занимать. Она может затянуться немножко, потому что россияне, при всех громогласных заявлениях, сконцентрировали остатки своих ресурсов и хотят перейти в так называемую позиционную войну. Они хотят окопаться на определенных частях территории, как они делали в 2015 году", – сказал Подоляк в эфире проекта FreeДом на Youtube-канале Украина 24.

По словам советника главы ОПУ, РФ хочет перейти в затяжную фазу войны, но Украине это крайне невыгодно.

"Украине нужно деблокировать все наши области, включая Донецкую и Луганскую. Украине нужно выгнать всех этих "странных ребят" подальше. Эта фаза войны, которая будет называться фазой контрнаступления, будет достаточно жесткой для нас, и, к сожалению, мы будем терять своих людей... Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить", – сказал он.

Напомним, 18 мая военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупационные войска, которые находятся в Украину, вымотались. Спустя несколько дней они выдохнутся даже на Изюмском направлении. Вражеские подразделения на украинской территории не могут месяц подряд вести наступление – нужно пополнять резервы, но этого не происходит. К тому же Вооруженные силы Украины их ослабили и контрударом сбили наступательный потенциал. На данный момент и силы украинской обороны, и вражеские войска, нуждаются в пополнении резервов, после чего может начаться новая фаза активной войны. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Если Запад предоставит достаточно объемов вооружений, то к середине-второй половине июня ВСУ перейдут в контрнаступление.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с Россией в бою, но завершение будет дипломатическим.

Ранее западные аналитики описали пять сценариев, по которым может развиваться ситуация на войне в Украине.

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