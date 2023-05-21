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"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7

Алина Дембицкая
21 мая 2023, 19:42 обновлено 21 мая, 19:43
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Гуменюк подчеркнула, что РФ всегда во время значимых мировых событий пытается наращивать напряжение, а затем вполне вероятно применение ракетной атаки.
Наталья Гуменюк, ракетный удар
Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7 / Коллаж: Главред, фото: Полтавская ОВА, УНИАН, скриншот

Страна-агрессор Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море и активизировала работу разведывательных дронов. Захватчики могут прибегнуть к ракетной атаке на фоне саммита "Большой семерки" (G7). Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вчера вечером (20 мая - ред.) враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало 2 подводных лодки, два ракетоносителя – это 8 ракет типа "Калибр, которые снаряжены и готовы к применению", - рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что российские оккупанты пытаются нарастить напряжение. Как отметили Гуменюк, РФ всегда во время значимых мировых событий, как сейчас саммит G7, пытается наращивать напряжение, а затем вполне вероятно применение ракетной атаки, как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессора.

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"Мы обращаем внимание всех – быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и следить за активностью вражеской авиации", - призвала пресс-секретарь ОК "Юг".

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетный террор россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала весны российские оккупационные войска пересмотрели тактику обстрелов украинских городов. Теперь захватчики сосредоточились на ракетных атаках тех территорий, до которых могут добраться.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Теперь это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

Также руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессора России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов.

Как отметил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. По его словам, россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.

"Около 300 ракет будет крылатых и еще около двух тысяч ракет других типов, которые они могут производить: Х-39, Х-59. На осень у нас может быть проблема, если мы не решим вопрос относительно ракет", - отметил Свитан.

Смотрите мощные кадры уничтожения российских БПЛА нашими зенитчиками:

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