Будут запускать из "Бука": США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow – Politico

Украинским военным удалось приспособить пусковые установки "Бук" советского производства для запуска "Морских воробьев".

RIM-7 Sea Sparrow можно запускать с моря или с суши / Фото Вкипедия

В новый пакет военной помощи от США Украине впервые войдут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей"), которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, украинским военным удалось приспособить пусковые установки "Бук" советского производства для запуска "Морских воробьев".

До сих пор Тайвань был единственным, кто использовал версию этих ракет наземного базирования.

Военно-морские силы США и многие союзники используют версию, устанавливаемую на кораблях.

Что такое RIM-7 Sea Sparrow RIM-7 Sea Sparrow - американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей. Производилась корпорацией Raytheon, пишет Википедия. Масса ракеты ~230 кг, длина 3,64 м, диаметр 203 мм, размах крыльев 1,02 м. Минимальная дальность стрельбы 1,5 км, максимальная 20-30 км, высота поражения – от 6 м до 15240 м. Масса боевой части 40,5 кг, скорость полета >3,5 Мах.

Военная помощь Украине

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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