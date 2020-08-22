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"Был очень пьяный": в Киеве мусоровоз убил женщину и травмировал маленького ребенка

22 августа 2020, 18:55

Смертельная авария в Киеве произошла сегодня после обеда.

В Киеве мусоровоз наехал на женщину с ребенком, женщина погибла – Новости Киев
В Киеве мусоровоз наехал на женщину с маленьким ребенком, женщина погибла / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

В субботу днем, 22 августа, в Киеве на Левобережной мусоровоз наехал на 46-летнюю женщину с 4-летним ребенком, женщина погибла, а ребенок получил травмы головы и госпитализирован.

Смертельное ДТП произошло около 14:00 на ул. Флоренции, за рулем мусоровоза находился мужчина, 1993 года рождения, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

По предварительным сведениям, водитель мусоровоза был в состоянии алкогольного опьянения и наехал на людей, когда двигался задним ходом. На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что водитель был очень пьяный.

"Очень пьяный водитель мусоровоза в Киеве насмерть переехал маму с ребенком... Мусоровоз переехал маму с ребенком в Киеве на Русановке: мама погибла на месте, ребенок в тяжелом состоянии в реанимации…", – отмечается в сообщении.

/ Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Правоохранители задержали водителя мусоровоза.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Виноградаре пожилой женщине в маршрутке зажало руку дверью, водитель ничего не заметил – авто проехалось по ноге женщины, а потом протащило пассажирку несколько метров по проезжей части.

новости Киева ДТП Киев
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