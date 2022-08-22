Были танки - стал пепел: спецназовцы Нацгвардии уничтожили группу техники оккупантов

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили группу техники оккупантов/ скриншот из виде

Бойцы подразделения специального назначения Нацгвардии Украины уничтожили танки российских оккупантов, которые медленно передвигались к населенному пункту на Донецком направлении. Видео блестящей операции нацгвардейцев вместе с другими подразделениями ВСУ показали на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел.

На кадрах видно, как воины навели прицел и спустя несколько мгновений техника была выведена из строя. "Есть!", – обрадовался один из украинских бойцов.

После быстрого боя защитники Украины передали информацию в смежные подразделения ‒ для того, чтобы их побратимы уничтожили оставшуюся живую силу и технику оккупантов.

Напомним, ранее, 11 августа, российские оккупанты нанесли восемь ударов вертолетами и четыре удара штурмовой авиацией в направлении позиций Вооруженных сил на Юге. Украинская армия сумела избежать потерь и нанесла ответные удары по врагу. Потери России за сутки составили: 19 российских оккупантов; 4 единицы бронированной и автомобильной техники; один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

Еще ранее, 9 августа, на Юге Вооруженные силы Украины нанесли по противнику семь авиационных ударов и уменьшили ряды российской армии еще на 35 оккупантов.

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