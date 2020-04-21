Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине / УНИАН

В Украине продолжает дешеветь топливо на заправках. Лишь за неделю, с 14 апреля, литр бензина марки А-95 подешевел на 58 копеек, дизельного топлива — на 61 копейку, а газа — на 43 копейки.

Как полагают эксперты, топливо на украинских АЗС будет дешеветь и в дальнейшем - особенно в условиях рекордного удешевления нефти на мировых рынках, сообщает портал Факты.

По данным директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, в некоторых регионах Украины наблюдается конкуренция между сетей заправок - особенно газовыми АЗС.

"Что же касается цен на украинских заправках, то на протяжении последних 2−3 недель мы наблюдаем ежедневное их снижение. То одна сеть АЗС опустит цены, то другая. Очередное снижение наблюдаем и в первый день после пасхальных праздников. [...] Одни заправки опускают цену за день на 20−30 копеек, другие — сразу на 1,5 гривни. На рынке сжиженного газа обвал цен еще более заметный, чем на рынке бензина и дизтоплива. В некоторых регионах уже началась конкурентная борьба между газозаправочными станциями путем резкого снижения цены для привлечения покупателей. Но мы видим еще большой потенциал для дальнейшего снижения цен. Предпосылки для снижения на 2−3 гривни за литр уже сформированы", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках 4 апреля на селекторном совещании пообещал украинцам в условиях коронавирусного карантина избыток продуктов и дешевый бензин.