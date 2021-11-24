Цены на бензин и топливо в Украине резко изменились

Цены на бензин и топливо в Украине / pixabay

В Украине 24 ноября розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.

При этом, как сообщает мониторинговая Консалтинговая группы А-95, автогаз подорожал.

По данным мониторинга, средние розничные цены:

на бензин А-92 составляют 30,64 гривен за литр (-0,23 гривен),

на бензин А-95 - 31,42 гривен за литр (-0,34 гривен),

на дизельное топливо - 30,37 гривен за литр (-0,19 гривен),

на автогаз - 19,04 гривен за литр (+0,01 гривен).

Накануне Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 22 ноября.

Расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

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Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.

Ранее эксперты заявили, что стоимость нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до ста долларов за баррель с нынешних 80 долларов. И тогда бензин в Украине подорожает, как минимум, до 45 гривен за литр.

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