Цены на мебель в Украине резко пошли вверх / УНИАН

В Украине стремительно подорожала мебель. В течение года их стоимость выросла на треть.

Производители объясняют такую ситуацию удорожанием расходных материалов, пишет ТСН.

В частности, плиты ДСП, которые используются в производстве чаще всего, с начала года выросли в цене уже трижды. Причина – дорогая древесина.

Также на стоимость мебели влияет дорогая фурнитура. Ее производители заказывают за границей. И ее стоимость зависит от колебания курса валют.

Рост цен в Украине

В Украине резко подорожала свёкла. За неделю она достигла в цене 10-15 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем ранее. В целом за год свёкла подорожала в 2,5 раза. Главной причиной подорожания стало сокращение предложения столовой свеклы на рынке, говорят эксперты.

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Также в Украине за минувшие две недели говядина выросла в цене на 7% ‒ средняя цена в украинских супермаркетах составляет 219,13 гривны за килограмм.

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